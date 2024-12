Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio, evidenziando varie criticità della rosa viola per poi commentare anche altri temi.

‘Squadra viola che fatica a coprirsi. Che errore di Ranieri’

"Si è vista una squadra appesantita sul piano fisico, che procede a passo più lento e ha maggiore difficoltà a coprirsi oltre che meno dinamismo. Bove manca, ma ormai sono tante le gare in cui la Fiorentina ha avuto problemi di ritmo e brillantezza, dal Cagliari in poi. Iniziano ad essere diverse le partite pensate e giocate male. Mandragora è l'unico che può essere inserito ora per Bove, Richardson ancora mi sembra troppo tenero. Colpani è la delusione del momento, al Monza aveva dimostrato caratteristiche precise. L’errore di Ranieri non è accettabile, poteva fare qualsiasi cosa e si è inventato una cosa incredibile".

‘Fiorentina in difficoltà con soli due centrocampisti, inserirei Mandragora’

"Il secondo tempo è stato dell’Udinese, tolta la reazione nervosa viola nel finale. Ciò che pesa di più però è la mancanza di equilibrio, che Palladino aveva trovato in pieno con Bove, ma non sono per lui e la sua importanza. La Fiorentina giocava con tre centrocampisti puri e 3 attaccanti. Con due soli centrocampisti ora non dinamici, le difficoltà si vedono. La Fiorentina arriverà a Adli Cataldi Mandragora, Beltran Gudmundsson e Kean, mi sembra disegnata per giocare così. Gudmundsson come sta? Quello di ieri è entrato solo per battere i calci d’angolo. Se non sta bene, ok, altrimenti il miglior acquisto del calciomercato non può andare in panchina ed entrare con Ikone e Kouame, ma deve giocare. La sua tecnica e imprevedibilità non le dà nessuno altro nella squadra".