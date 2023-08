Retegui: "Beltran è un giocatore molto forte. Nazionale? Deve decidere lui con la sua famiglia"

L'attaccante del Genoa, prossimo avversario della Fiorentina, Matteo Retegui, ha parlato a Sky Sport, parlando del suo connazionale argentino Lucas Beltran, arrivato da poco a Firenze:

“Lucas Beltran è un buon giocatore. Molto forte, goleador. Ha preso una decisione importante per la sua carriera. Nazionale italiana? Non ho parlato con Lucas, deve decidere con la famiglia, non ho contatti con lui”