Una seduta a porte aperte al giorno e due amichevoli: la Fiorentina apre parzialmente il Viola Park e ci sono un paio di amichevoli in ponte

Quello del 2024 sarà il primo, vero, ritiro che la Fiorentina svolgerà al Viola Park dopo quello avvolto dalle polemiche della scorsa estate, quando l'inaugurazione slittò ma le sedute furono ugualmente svolte all'interno del centro sportivo viola, senza l'agibilità per l'accesso dei tifosi.

E la grande novità sarà proprio questa: nei giorni in cui si svolgeranno le sedute guidate da Palladino e il suo staff, la società viola aprirà il Viola Park al pubblico, in occasione dell'allenamento serale, previsto per le 18. La Fiorentina ha pubblicato già il programma allenamenti: 10-11-13-16-17 luglio. Il 14 invece ci sarà la prima sgambata contro la Primavera di Galloppa mentre il 19 il test amichevole con la Reggiana.