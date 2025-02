A Dazn parla così il tecnico del Lecce, Marco Giampaolo, dopo la sconfitta con la Fiorentina:

"La Fiorentina in alcuni momenti ci ha lasciati costruire, ci ha aspettati, soprattutto nel primo tempo dove avremmo potuto fare qualcosa in più per essere più disinvolti. Un primo tempo dove avevamo preso bene le misure alla Fiorentina, Gosens ha fatto un gran gol però la squadra c’era. Ho detto ai ragazzi che non esisteva perderla, ho cercato di infondere fiducia, per tratti abbiamo fatto anche meglio di tante altre trasferte. Complessivamente la squadra ha dato tutto".