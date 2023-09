L’ex difensore di Fiorentina e Inter Daniele Adani ha analizzato alcune tematiche di inizio stagione in casa gigliata, spostandosi pure su un breve commento dopo il 4-0 di San Siro a favore dei nerazzurri milanesi.

Ecco cosa ha detto Adani: “La Fiorentina giovedì ha affrontato una partita dura contro il Rapid Vienna, una sfida tosta fino all’ultimo minuto e bisogna pensare che abbiamo appena passato agosto. Le rotazioni ci stanno in questo periodo, in cui ancora non c’è nemmeno la titolarità garantita per diversi elementi. Ranieri sta diventando titolare ma non è detto che lo sarà per tutto l’anno. Sta facendo abbastanza bene però ci sono altri giocatori. La Fiorentina ha preso Yerry Mina e c’è anche Martinez Quarta. Biraghi è il titolare ma è arrivato Parisi; l’ambizione di queste squadre è cercare di avere due giocatori per ruolo”.

“Sono d’accordo che poi non saranno mai soluzioni alla pari e c’è chi ha più credito e deve confermarsi e chi deve dimostrare, ma sono d’accordo con l’idea della Fiorentina di cercare di portare su certi calciatori. È arrivato anche Maxime Lopez che entrerà nelle rotazioni a centrocampo, c’è da metter dentro Beltran e lo stesso Nzola, ma ci sono anche altri attaccanti ed esterni. Per forza di cose serve inserire con continuità certi giocatori se si vuole competere in tre competizioni”.

Infine: “La Fiorentina lavora bene in campo ma va vista nel tempo, al di là del risultato di San Siro, cercando di dare minutaggio a tutti. La squadra viola non può competere con questa Inter, una squadra ulteriormente rinvigorita dai due mesi finali della scorsa stagione, che vince andando a 60 all’ora, quasi col pilota automatico”.