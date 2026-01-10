Il Torino lamenta problemi offensivi e guarda in Brasile per il suo nuovo centravanti: seguito con interesse un ex Fiorentina

Non è convinto del suo arsenale offensivo Baroni, che può contare su Simeone, Adams e Zapata, trio che ad oggi ha portato meno di quanto sperato. Anche per questo, dal mercato potrebbero arrivare volti nuovi: uno di questi è passato anche dalla Fiorentina.

Vecchia conoscenza

Lo riporta La Stampa: con l'arrivo del nuovo ds Petrachi, ci si aspetta una mezza rivoluzione in casa Torino, e il primo ruolo indiziato è quello del centravanti. Nella lista dei preferiti granata, oltre a Vogt del San Gallo, svetta Arthur Cabral, oggi in forze al Botafogo.

Tornato in patria

L'attaccante classe 1998 ha speso una stagione e mezzo a Firenze, collezionando 64 presenze e 19 gol con la maglia viola, prima di essere ceduto per 25 milioni al Benfica. Oggi, come detto, gioca in Brasile da una stagione e mezzo, avendo però raccolto solo 5 reti in 28 presenze.