Sulla situazione in casa Fiorentina, l'ex calciatore e allenatore Massimo Rastelli è intervenuto a Lady Radio: “Davanti manca sempre qualcosa. Potrebbe essere un discorso di qualità effettiva. Belotti non riesce a essere regolare, non è certamente un cecchino, ma anche gli esterni dovrebbero dare molto più contributo. Italiano ci sta lavorando, ma la Fiorentina continua a segnare troppo poco”.

“C'è tutto il tempo di vincere”

Sul Viktoria Plzen: “Italiano ha avuto informazioni importanti dalla partita d'andata. Il possesso palla c'è, ora la Fiorentina deve correggere quegli aspetti che le hanno impedito di sbloccarla. Ci vorrà tanta pazienza, sfruttando momenti e calci piazzati: guai ad avere fretta, poi c'è rischio di non recuperare. C'è tutto il tempo di vincere domani”.

“La squadra ha scelto le coppe”

Sulla scelta della Fiorentina: “La Viola ha pensato di puntare più sulle coppe. Vincere un trofeo dà emozioni irripetibili, ma se non hai una rosa ampia le coppe tolgono tantissime energie. Alla squadra è successo questo”.