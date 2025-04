Palladino fa il punto in vista di San Siro: sono ancora due i giocatori in dubbio. Filtra ottimismo per Gosens

La Fiorentina di Raffaele Palladino, prima della conferenza stampa del tecnico, questo pomeriggio è tornata in campo per preparare la trasferta di sabato sera contro il Milan. Il tecnico gigliato finalmente dopo tanto tempo può contare su quasi tutti i suoi effettivi, i giocatori infatti ancora alle prese con l’infermeria restano soltanto due: stiamo parlando di Robin Gosens e di Andrea Colpani. E l’edizione odierna de Il Pentasport ha cercato di far luce sulle condizioni dei due.

Il tedesco sta lavorando per smaltire la botta subita nella rifinitura prima dell'Atalanta: il punto sul tedesco

Prendendo in esame le condizioni del tedesco, lo staff tecnico gigliato fa filtrare ottimismo in vista del prossimo impegno di campionato. Il numero 21 viola è ai box da sabato scorso, quando durante la rifinitura in vista dell’Atalanta ha rimediato una botta ad una caviglia. Il giocatore da lunedì scorso si è comunque allenato, anche se svolgendo intere sessioni di lavoro personalizzato ma in vista di sabato la situazione si dovrebbe risolvere per il meglio. La sensazione è che nonostante tutto Gosens dovrebbe tornare almeno a far parte della lista dei convocati; considerando il rush finale di stagione, e le tante sfide che attendono la Fiorentina, è quindi possibile che il giocatore parta dalla panchina. Parisi è pronto a sostituirlo di nuovo.

Colpani serve ancora tempo, ma la fine del tunnel è vicina

Migliora anche la situazione di Colpani, che deve ancora recuperare dal lungo infortunio alla caviglia ma che già dalla prossima settimana potrebbe tornare a correre. Difficilmente sarà disponibile per le sfide con Celje e Parma, ma già contro il Cagliari a pasqua potrebbe tornare almeno tra i convocati.