Chiarugi: "La Fiorentina è ancora attaccata al treno europeo, vietato sbagliare. Bisogna approfittare del momento no del Milan"

Questo pomeriggio l'ex di Fiorentina e Milan Luciano Chiarugi, durante un collegamento con Radio Bruno, ha a avuto modo di analizzare come le sue due ex squadre arrivano alla sfida di sabato sera.

“La Fiorentina ci sta veramente sorprendendo. Se consideriamo il cammino che abbiamo fatto fin ad adesso ci possiamo anche lamentare: abbiamo battuto quasi tutte le grandi, e quindi il finale di stagione puo essere buono. Anche il cammino fatto finora mi sembra estremamente importante: i punti che abbiamo lo confermano. Tutti i cambi che abbiamo fatto stanno facendo bene, adesso abbiamo una squadra giusta e trovato la quadratura giusta, anche se mancano solo 8 giornate alla fine del campionato. Adesso abbiamo le alternative giuste. Siamo fiduciosi”.

“La Fiorentina è ancora attaccata al treno europeo: ora arriva il bello”

Ha anche sottolineato quanto sia importante vincere gli scontri diretti: "Bisogna fare tante considerazioni vista la classifica attuale, che è molto corta. Inter e Napoli sono andate, ma ci son tutte le altre dietro in piena corsa: dall’Atalanta al Milan ci sono 7 squadre alla ricerca di un piazzamento europeo. La Fiorentina, momentaneamente, è il fanalino di coda della zona europea però mi sembra che sia tornato l’entusiasmo giusto per fare bene, anche se sommando le sfide di Conference ci saranno tante partite da affrontare. Siamo lì, attaccati a questo bellissimo gruppo che cerca un piazzamento europeo. Dobbiamo comunque stare attenti a non perdere punti contro le piccole, come fatto in passato ad esempio contro il Monza: contro le piccole abbiamo avuto molti problemi durante il percorso. I giocatori in questo momento mi pare che abbiano lo spirito giusto”.

“Ho visto il derby di ieri sera: il Milan non sta bene, bisogna approfittarne”

Qualche riflessione anche sugli avversari, il Milan di Conceicao: “Hanno avuto troppi alti e bassi per una squadra partita con grandi ambizioni: ad inizio campionato speravano di restare agganciati al treno scudetto fino alla fine. Ho visto la partita ieri sera, devo dire che il derby di coppa non è stato entusiasmante: si è visto qualche assolo ma non un gran gioco. I giocatori più forti rossoneri non mi sembra che abbiano una condizione smagliante. Dobbiamo presentarci a Milano con lo spirito giusto, cercando di sfruttare anche il momento attuale dei rossoneri: gli stessi tifosi sono pronti a protestare dopo gli scarsi risultati raggiunti quest’anno”.

“Kean e Gudmundsson adesso fanno la differenza”

Ha poi concluso: “L’unica cosa che può mancare al momento a Gud è un po’ di tranquillità per quella vicenda personale che ha vissuto. Se il ragazzo ritrova la serenità mentale giusta va riscattato. La coppia Gud-Kean è paragonabile a quelle che hanno Atalanta e Inter. Kean? Ha la grande forza di trovare negli spazi il suo pezzo migliore. Se abbiamo battuto quasi tutte le grandi è anche per merito suo”