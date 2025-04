Il retroscena dietro l'arrivo di Gilmour a Napoli: la dirigenza azzurra in estate aveva preso un ex viola. Decisivo l'intervento di Conte

Nonostante qualche passo falso arrivato lo scorso mese, il Napoli di Antonio Conte è riuscito a rimettersi in carreggiata candidandosi a tutti gli effetti come vero e proprio antagonista dei campioni d’Italia in carica dell’Inter. Come sottolineato da molti, nelle ultime giornate, molte delle azioni piu pericolose dei partenopei sono passate dai piedi di Billy Gilmour. Il centrocampista scozzese, acquistato negli ultimi giorni della scorsa estate, ha iniziato il campionato in sordina salvo poi prendersi la scena nel momento di forte difficoltà per i partenopei, che grazie alle sue giocate sono riusciti a far fronte alla grande emergenza infortuni.

Dopo l'addio alla Fiorentina il brasiliano è stato molto vicino al Napoli

Antonio Conte adesso gongola, e pensare che quest’estate il mercato avere potuto offrire altro. Alcuni retroscena infatti raccontano come all’ombra del Vesuvio sarebbe potuto arrivare un altro giocatore al posto dell’ex Brighton: stiamo parlando l’ex Juventus e Fiorentina Arthur, oggi in prestito al Girona. A bloccare tutto sarebbe stato proprio il tecnico degli azzurri. Quest’estate il Napoli, secondo quanto riportato da SkySport, nell’attesa che si sbloccasse la trattativa che portava allo scozzese, aveva preso Arthur dalla Juventus.

Conte ha imposto il suo volere, e alla fine ha avuto ragione

E’ stato lo stesso Conte, però, a sottolineare come il giocatore funzionale al suo gioco fosse Gilmour e non il brasiliano, pretendendo che la società azzurra seguisse le sue direttive. “Mi avete promesso Gilmour, non potete darmi Arthur”, fu il discorso fatto dall’allenatore alla propria dirigenza. Il giorno dopo il Napoli mollò il brasiliano e prese Gilmour, tutto il resto è storia: è ormai chiaro che i fatti diano ragione al tecnico leccese.