Arthur: "Milan senza Leao e Giroud? Meglio per noi. Ma loro hanno tante soluzioni, dobbiamo rimanere concentrati"

Il centrocampista della Fiorentina Arthur Melo ha parlato a gianlucadimarzio.com in vista della partita con il Milan: “Il nostro obiettivo principale è vincere ogni partita e dopo vediamo dove possiamo arrivare. Non sarà facile contro il Milan, ancora di più essendo in trasferta. Il nostro atteggiamento però sarà quello giusto. Rossoneri senza Leao e Giroud? Entrambi stanno facendo veramente bene, conosciamo la loro qualità. Ovviamente meglio per noi che non ci siano, ma il Milan ha comunque tanti giocatori forti. Chiunque può farci male, dobbiamo restare concentrati e fare la nostra partita a prescindere da chi c'è nell'altra metà campo".