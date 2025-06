Stefano Okaka, calciatore italiano la cui ultima esperienza è stata all'Istanbul Basaksehir (col quale ha affrontato la Fiorentina in Conference League), è intervenuto durante il programma “A Pranzo con il Pentasport” di Radio Bruno: ha avuto modo di commentare l'imminente arrivo di Dzeko alla Fiorentina, parlando poi anche dell'ex compagno di squadra Rolando Mandragora.

“Dzeko è un fuoriclasse, a prescindere dall'età sta ancora benissimo fisicamente e se è riuscito a giocare a quei livelli in Turchia, che ha un campionato molto fisico, non avrà problemi a fare la differenza in Italia. I campioni sono sempre ben accetti, e lui è un campione senza dubbio. Si tende a snobbare il calcio giocato fuori dalle nazioni al top, ma poi si rischia di sottovalutare movimenti che invece stanno bene, vedi l'Italia contro la Norvegia: anche la Turchia ha grandissimi club, con milioni di tifosi, e se i campioni scelgono la Turchia significa che il livello del calcio lì si è alzato"

“Dzeko e Kean insieme? In un campionato come la Serie A, una coppia offensiva del genere metterebbe in difficoltà tutte le difese, sia a livello fisico che tecnico. Edin potrà portare esperienza per far crescere Moise e anche per questo sarebbe un ottimo acquisto. Mandragora? Ci ho giocato all'Udinese, Rolando è un professionista esemplare, l'ho conosciuto da giovane ma aveva già la mentalità da grande calciatore. Ha avuto una carriera sfortunata per via degli infortuni, ma ha sempre continuato a spingere e lavorare e adesso i risultati sono dalla sua. Ha molto carisma anche nello spogliatoio, e la Fiorentina fa bene a puntare su di lui anche perché un italiano, all'interno del gruppo, fa sempre bene”

“Tante volte sono stato vicino alla Fiorentina, soprattutto da quando è arrivato Pradè, io sono cresciuto con lui alla Roma e ci siamo rincontrati all'Udinese. Ma sono arrabbiato con lui perché non mi ha portato (ride, ndr)”