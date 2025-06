Mandragora desideroso di legarsi a Firenze ancora per molto, la Fiorentina prende tempo in attesa di Pioli...

Rolando Mandragora è reduce da una stagione a dir poco straordinaria. Il suo rendimento sopra le aspettative non ha però prodotto, come da lui sperato, il rinnovo con la Fiorentina, che per ora sembra prendere tempo.

L'opzione di rinnovo

Il centrocampista ex Torino ha un contratto in essere con il club viola fino al 2026, ma con opzione di rinnovo di un anno legata al numero di presenze. La scadenza al 2027 quindi, così come per Dodô, non lascia tranquillo l'entourage del calciatore che vorrebbe prolungare con la Fiorentina.

Un nuovo accordo legato a Pioli

Mandragora è a Firenze ormai da tre anni ed è legato alla città, tanto che ieri si è recato anche a vedere una partita di Calcio Storico. La Fiorentina dal canto suo, forte dell'opzione di rinnovo, starebbe prendendo tempo in attesa di capire cosa ne pensa Pioli del centrocampista.