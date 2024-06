Firenze pende dalle labbra del suo allenatore: il benvenuto a Palladino per chiudere con il passato e risolvere qualche dubbio

L'annuncio della conferenza stampa di presentazione di Raffaele Palladino ha riacceso entusiasmo e curiosità tra i tifosi della Fiorentina. In un periodo di sostanziale stand-by, con gli Europei in corso e il mercato che ancora non decolla, le dichiarazioni del nuovo allenatore viola potrebbero offrire spunti per dibattiti e riflessioni.

Come giocherà la Fiorentina?

In primis la domanda che tutti si stanno facendo da un po' di tempo: come giocherà la Fiorentina? Difesa a quattro o difesa a tre? Fondamentale capire il modulo che vorrà proporre Palladino, anche in ottica calciomercato, e chissà che il tecnico non possa dare qualche indizio proprio martedì nel media center del Viola Park.

Benvenuto mister!

In attesa di scoprire se Palladino glisserà su eventuali domande di mercato, ciò che sicuramente emergerà dalla sua conferenza stampa saranno le emozioni con cui l'ex allenatore del Monza si appresta a iniziare questa nuova avventura. Qualcosa era già emerso da quella breve apparizione dopo la firma, insieme a Pradè e Ferrari, ma stavolta il mister avrà tempo e modo di presentarsi a tutto tondo. E Firenze è pronta a dargli ufficialmente il benvenuto.