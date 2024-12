Aggiornamenti importanti sulle condizioni di Kvaratskhelia: ecco quando potrebbe tornare disponibile. Contro la Fiorentina..

A due giorni dalla trasferta di Marassi contro il Genoa, in casa Napoli torna il Sorriso. Secondo quanto riportato questo pomeriggio da Francesco Modugno, inviato di SkySport da Castelvolturno, Kvicha Kvaratskhelia sta molto meglio rispetto alla scorsa settimana, tanto che quest’oggi avrebbe sostenuto parte dell’allenamento in gruppo e potrebbe fare il suo ritorno almeno nella lista dei convocati.

Il georgiano potrebbe tornare disponibile già domenica: la decisione sarà di Conte

Il calciatore, che dopo la Lazio aveva accusato un problema al ginocchio, sembrava dovesse saltare più partite. Invece a quanto pare è già abile e arruolabile per la prossima sfida di campionato, di sabato sera contro il Genoa di Vieira allo Stadio Marassi. Non è ancora dato sapere se Conte lo convocherà o sceglierà la linea della prevenzione in vista dell'ultima sfida del 2024 in casa, a Fuorigrotta, contro i lagunari del Venezia. Sembra quindi certo che sarà disponibile anche per la sfida del 4 gennaio contro la Fiorentina di Raffaele Palladino.

L'infortunio subito contro la Lazio sembrava ha tempi di recupero meno lunghi del previsto

Secondo l'emittente satellitare il calciatore georgiano, che molti davano ancora fuori e infortunato, quest'oggi ha svolto tutta la seduta di allenamento con i compagni di squadra e si prepara per le prossime sfide di campionato. Mister Conte ed il suo staff, solo domani scioglieranno le riserve sulla convocazione per la partita contro il Genoa. Intanto il calciatore è pronto, clamorosamente anche prima del previsto.