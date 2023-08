Due risorse misteriose a centrocampo: Castrovilli di rientro e Barak si affaccia solo ora al Viola Park

C'è un gran via vai nella rosa della Fiorentina, con diversi calciatori che sono arrivati e altrettanti usciti ma la sensazione che ancora molto potrà cambiare da qui al 31 agosto. Le incertezze però contaminano anche chi c'è già, a centrocampo in particolare: di Castrovilli abbiamo già parlato ampiamente e i dubbi riguardano il reintegro del centrocampo. C'è anche un Antonin Barak però dalle condizioni ancora tutte da valutare: il ceco si è affacciato finalmente al Viola Park ma di fatto inizierà il suo programma personalizzato solo in questi giorni. Difficile immaginarlo come risorsa insomma nel primo mese di stagione, conoscendo anche le abitudini di Italiano con i nuovi e i rientranti.