L'attaccante senegalese classe 2004 Fallou Sene ha di recente lasciato la Fiorentina a titolo definitivo, accasandosi in Danimarca, all'Horsens . Il calciatore africano lascia la società viola dopo tanti anni nel settore giovanile e su Instagram ha salutato la Fiorentina con un post molto accorato.

‘Non bastano le parole per descrivere quanto abbiamo vissuto’

"É partito tutto da qui, da questa grande società non bastano delle parole per descrivere tutto ciò che abbiamo vissuto in questi anni. Mi avete accolto dal primo giorno, standomi accanto sempre facendomi sentire a casa.

‘Grazie Firenze’

“Ringrazio Firenze per avermi dato questa l’opportunità di portare questa fantastica maglia sono orgoglioso. Fino alla fine Firenze 💜💪🏿🦍”