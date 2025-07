Nuova avventura estera per Sene. L'attaccante si trasferisce in Danimarca

Esperienza in Danimarca per un attaccante di proprietà della Fiorentina. Secondo quanto riportato dal portale Tipsbladet, il futuro di Fallou Sene sarà nel paese del Nord Europa.

Sene va a giocare in Danimarca

L’Horsens, club di Serie B danese, ha infatti raggiunto un accordo per l’attaccante classe 2004 della Fiorentina. Il senegalese è reduce dalle esperienze in prestito al Frosinone e al Lecco, dove ha collezionato un solo gol in 17 presenze. L’attaccante ha già raggiunto la città danese per iniziare la sua nuova avventura.