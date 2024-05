Quattro centravanti in campo, e tutti della stessa squadra (la Fiorentina), uguale zero gol. Il portiere che si scansa intimorito: “Oh che sei grullo a tirarmi quella pallata addosso!”. L’unico gol lo segna un giocatore che, pare ormai scontato, non farà parte della compagine viola della prossima stagione. Tanto di goleador ne abbiamo a bizzeffe…

Colpe accertate

Manca la certezza sul possibile sfioro di mano di Lazovic sul gol di Noslin, sono invece accertate la latitanza di Parisi sulla sua fascia, il rinvio sbilenco di Milenkovic che diventa un assist per l’attaccante del Verona e la dormita di Faraoni che arriva sul luogo del delitto dopo la musica.

Voti e giudizi

Christensen – 0 – Con prontezza di riflessi evita di essere colpito dal missile di Noslin anziché provare a pararlo. Forse pensava di giocare a palla avvelenata. Sul rigore combina un doppio pasticcio nella medesima azione: incomprensione con Ranieri e tuffo sui piedi di Noslin anziché sul pallone. Mostra anche pericolosi cincischiamenti sui rinvii. Mamma mia…

Milenkovic – 4 – Rinvio goffo e sbilenco sui piedi di Noslin. Anticipato in altre due occasioni. Non pare munito di grinta.

Ranieri – 4 – La prendo io, la prendi tu… la prende Noslin.

Castrovilli – 7 – Salta il difensore con tocco elegante e scarica in porta un sinistro pieno di rabbia. Perde qualche pallone di troppo a centrocampo ma colpisce anche un palo. Classe e, ancora, fiato corto.

Italiano – 3 – Niente giro palla, stavolta, e tanti lanci da dietro verso la torre Nzola, che non la prende mai. Cambi alla disperata con lo schema 4-2-4 senza riuscire a impensierire Montipò neanche una volta. Butta in campo i quattro “9” a disposizione, tutti finti, ma parecchio finti. La squadra, incapace di creare trame originali, si adegua al non gioco del Verona.

