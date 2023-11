Fratelli d'Italia lancia una mozione contro il caro biglietti. Quanto costa andare allo stadio?

Il deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese ha evidenziato il problema del caro biglietti negli stadi italiani con una mozione parlamentare. Amorese, come ripreso da Calcio e Finanza, ha sottolineato come il caro biglietti nei settori popolari abbia provocato proteste di più club di tifosi, fra cui anche la Fiorentina (con alcuni striscioni della Curva Fiesole).

30 euro per un biglietto in Curva

Sono soprattutto i giovani, studenti e disoccupati, a popolare le curve di Serie A. Ora, però, i costi si sono impennati, raggiungendo una media di trenta euro a tagliando. In altri paesi, come in Germania, i prezzi nelle curve hanno una media di diciannove euro. La mozione elenca i vari rincari, evidenziando come siano le società a fissare i prezzi in base alle partite.

“Permettere a tutti di andare allo stadio”

La mozione del deputato Amorese ha raccolto successo anche tra le parti politiche sostenendo l'importanza di consentire l'accesso a prezzi accettabili a tutte le fasce della popolazione.