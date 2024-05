In vista della finale di Atene cresce la tensione anche tra gli addetti ai lavori di fede viola. Come Filippo Giraldi, direttore sportivo tifoso della Fiorentina che ha parlato così a Il Corriere dello Sport: “Marinakis (proprietario dell'Olympiakos con cui ha lavorato ai tempi del Nottingham Forest, ndr) mi volle con sé in Inghilterra perché gli piaceva il mio modo di lavorare. Ci ho parlato spesso, darebbe la vita per l'Olympiakos. Odia perdere e quando succede tende a cambiare, dall'allenatore allo staff fino ai giocatori”.

“La Fiorentina non è favorita”

Poi ha aggiunto: “Il presidente ha voglia di vincere e Mendilibar mi sembra l'allenatore giusto, ma quello in cui si gioca la finale è un contesto particolare. Secondo me Fiorentina e Olympiakos partiranno alla pari, i viola non sono nettamente superiori e quindi non li definirei favoriti. Sarà fondamentale l'approccio, mi aspetto una finale simile a quella col West Ham: attaccare in modo collettivo sarà un'arma da sfruttare per mettere in difficoltà la difesa greca”.