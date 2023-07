Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha commentato le parole espresse dalle associazioni dei tifosi, raccolte in un comunicato uscito nella giornata di ieri: “L'ho letto, posso dire che siamo con loro, siamo molto dispiaciuti per quello che sta succedendo. Da parte della Fiorentina, da parte mia e di Rocco Commisso, abbiamo fatto di tutto per avere la tifoseria vicino alla squadra al Viola Park e quindi ci aspettiamo qualcosa in più. Qualcuno si deve prendere delle responsabilità per la mancanza di agibilità per lo stadio, dove ora come ora non si possono giocare le partite con il Parma e il Catanzaro (che verranno però disputate in un altro campo del centro in mancanza di ulteriori novità ndr). Mi auguro che questa situazione si possa risolvere al più presto possibile”.

Poi ha aggiunto: “C'è anche il tema dei parcheggi, ne parliamo da parecchio tempo e sono straconvinto che in futuro si possa risolvere questa situazione, ma sono molto dispiaciuto che i tifosi non possano entrare al Viola Park per essere vicini alla squadra e trasmettere il loro calore ai giocatori”.

Infine sullo stadio: "Sul Franchi siamo in sintonia con la tifoseria, abbiamo sempre chiesto chiarezza sui tempi, sui modi e sui costi che al momento non c'è. Vogliamo giocare al Franchi, vogliamo rimanere nel nostro stadio durante i lavori”.