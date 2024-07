La Fiorentina e quel target da 20 milioni che ostacola tanti affari: anche per un centrocampista del Palmeiras

Per rinnovare e aumentare la qualità del centrocampo ne servirà di fantasia, considerato che il target di vari calciatori seguiti dalla Fiorentina in queste settimane sembra essere troppo elevato, a livello economico. E' il caso anche di Richard Rios, colombiano 24enne del Palmeiras che La Nazione accosta al club gigliato. I brasiliani pretendono 20 milioni, che sono poi quelli del Betis per Cardoso o del Monza per Colpani. La qualità d'altronde si paga per cui o la si scopre quando ancora non è manifesta oppure servirà un discreto sacrificio, che sia una cessione o un extra budget.