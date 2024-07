Cardoso, la Fiorentina alla ricerca del mediano che ha estasiato Pellegrini al Betis. Con una mini avventura da riscattare in Conference VIDEO

Il nome rilanciato ieri da Sky è quello di Johnny Cardoso, americano classe 2001, ‘importato’ in Europa dal Betis nello scorso gennaio per appena 6 milioni di euro. Titolare anche nella Nazionale Usa, Cardoso si è imposto da subito, estasiando evidentemente il tecnico Pellegrini che l'ha lanciato da titolare alla sua seconda gara, contro il Barcellona a metà gennaio.

Parliamo di un mediano di rottura, molto fisico, ideale per giocare a due davanti alla difesa: per lui anche una breve apparizione in Conference, in un doppio confronto dove però il Betis è stato eliminato dalla Dinamo Zagabria. Certo, per portarlo a casa alla Fiorentina non basterebbero certo i 6 milioni pagati dagli andalusi sei mesi fa.