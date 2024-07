Nuovo nome per il centrocampo: piace un giocatore del Betis. Kouame invece interessa a Berlino. Le ultime

Dopo aver chiuso per Valentini ed aver accolto Kean, la Fiorentina vuole rinforzare anche il reparto di centrocampo. L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio riporta che la dirigenza viola sta pensando anche a Johnny Cardoso del Betis.

Richiesta importante del Betis

Centrocampista americano, piace molto alla Fiorentina, ma la richiesta del cartellino è alta, circa 20 milioni di euro. Il classe 2001 nell'ultima stagione ha collezionato 1 gol e 2 assist in 17 presenze ne La Liga.

Possibile viavai in attacco

Per l'attacco inoltre piace Luciano Gondou, attaccante classe 2001 dell'Argentinos Junior. In uscita, invece, l'Union Berlino continua a insistere per arrivare a Christian Kouame, giocatore che però non risulta in vendita per il club gigliato.