La Fiorentina ha in porto il secondo colpo del suo calciomercato estivo: Nicolas Valentini, a breve, sarà ufficialmente un nuovo giocatore viola. Stamattina l'argentino ha svolto le visite mediche a Buenos Aires e il contratto sarà depositato in Lega. La sua durata è di 4 anni e mezzo, il che significa che il difensore arriverà soltanto a gennaio, al momento della scadenza dell'attuale contratto che lo lega al Boca Juniors, a meno di imminenti novità.

Distanza minima per Thorstvedt

A centrocampo la Fiorentina è davvero vicina a chiudere per l'arrivo di Kristian Thorstvedt dal Sassuolo, col favore del calciatore che ha scelto Firenze. C'è fiducia nel trovare un accordo nelle prossime ore, anche se ballano ancora un paio di milioni tra le parti e Carnevali vorrebbe arrivare ai 10 milioni di euro. Il centrocampista, invece, ha già l'accordo. Di conseguenza si allontana ulteriormente Brescianini, prossimo a vestire la maglia dell'Atalanta, e la riemersa ipotesi Richard Rios dal Palmeiras resta per ora sullo sfondo. A proposito di Sassuolo, spunta la vecchia fiamma Berardi come sogno di fine estate per la Fiorentina.

Individuato l'attaccante di riserva?

Una piccola novità arriva anche in attacco, ovvero l'interesse dimostrato per Luciano Gondou, punta dell'Argentinos Juniors. Il classe 2001 è ex compagno d Beltran al River Plate e compagno in Nazionale Argentina, con la Seleccion che affronterà le prossime Olimpiadi. Tutto questo, intanto, nel giorno della presentazione ufficiale dell'unico acquisto della Fiorentina fin qui: Moise Kean.

Addio (stavolta definitivo) a Dalle Mura

Arriva una cessione a titolo definitivo, quella di Christian Dalle Mura. Il classe 2002 lascia la Fiorentina dopo tante esperienze in prestito e si accasa al Cosenza, in Serie B.