Iemmello: "Io alla Fiorentina con Babacar, Mihajlovic uomo vero. Ho conquistato la Gorietti portandola su uno scoglio nascosto..."

Un calciatore che ha vissuto tante vite e che ora vuol vincere il titolo di capocannoniere in Serie B. Pietro Iemmello è il trascinatore del Catanzaro, ma tutto per lui è cominciato nelle giovanili della Fiorentina.

I primi passi in viola

“Io in Primavera con Babacar, allenatore della prima squadra Mihajlovic - ricorda Pietro, intervistato da La Gazzetta dello Sport - ho fatto un ritiro con lui, un uomo vero. Poi Gilardino mi fece prendere dal suo amico Braghin, abbiamo vinto la C e da lì è cominciato tutto”.

Sposato con la Gorietti

Iemmello è sposato con l'attrice Giulia Elettra Gorietti che a Firenze avevamo già visto quando era fidanzata con Lorenzo De Silvestri: “Era in Calabria per lavoro, io in vacanza. L'avevo martellata su Instagram, non mi rispondeva, così mi sono presentato in hotel e l'ho portata su uno scoglio nascosto, con una grotta. Lì ci siamo innamorati”.