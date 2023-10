Diritti TV della Serie A: a breve la decisione definitiva. Ecco qual è l'ipotesi più probabile e dove si potranno vedere le partite

La Lega Serie A si è riunita quest'oggi in assemblea per proseguire i discorsi sulla trattativa per i diritti tv del prossimo ciclo di campionati dal 2024-25 e per i successivi cinque anni.

Come riporta Sportitalia, la soluzione più papabile da quanto trapela sembra essere l'accordo DAZN-Sky, con tre partite in co-esclusiva e la maggioranza che rimane a DAZN. Dunque, una soluzione simile a quella attuale.