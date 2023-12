La Fiorentina è alla ricerca del primo posto nel girone di Conference League. Una posizione che permetterebbe alla squadra di Italiano di evitare il turno di play off e con questo due partite, accedendo direttamente agli ottavi di finale della competizione.

Per fare questo, alla squadra occorre trovare almeno un punto nella prossima trasferta contro il Ferencvaros, squadra che sta allenando una vecchia conoscenza del calcio italiano come Dejan Stankovic.

“Alla Fiorentina mancano otto punti in campionato”

“Vincenzo (Italiano ndr) sta facendo un lavoro immenso - le parole sono proprio quelle di Stankovic, rilasciate al Corriere dello Sport-Stadio - A Firenze si parla già di Champions e credo che già quest’anno possa essere un obiettivo possibile per i viola, così come la vittoria della Conference. Lo dico per la qualità del gioco e dei calciatori in rosa ma anche per l’appoggio che la squadra sta ricevendo dalla società. Penso che, per quello che ha fatto vedere, alla Fiorentina manchino 7-8 punti in campionato”.

Due mentalità vincenti

Dicevamo che basta un punto alla Fiorentina per vincere il raggruppamento e un punto agli ungheresi per essere qualificati, ma secondo Stankovic nessuno scenderà in campo per accontentarsi: “Non è nella mia filosofia, né di certo è in quella del mio amico Italiano. Abbiamo due mentalità vicine e vincenti: anche se Vincenzo ha raggiunto la qualificazione, non giocherà mai per pareggiare…Voi questo torneo lo chiamate “Conference” ma per me questo girone è da Europa League. Ci giocano i campioni d’Ungheria, i vicecampioni del Belgio, i vicecampioni della scorsa Conference… il livello è alto. Certo, ci manca qualche punto”.