Il Milan batte di misura l'Empoli e torna secondo, toscani in piena bagarre retrocessione. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

E' bastato un gol di Pulisic a fine primo tempo, con deviazione di Luperto, al Milan per battere l'Empoli di Nicola e infliggergli la seconda sconfitta di fila. I rossoneri salgono così momentaneamente al secondo posto, superando la Juve mentre l'Empoli torna in piena bagarre per evitare la zona retrocessione.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 75, Milan 59, Juventus 57, Bologna 51, Roma 47, Atalanta 46, Napoli 44, Fiorentina 42, Lazio 40, Monza 39, Torino 38, Genoa 33, Cagliari 26, Verona 26, Empoli 25, Lecce 25, Udinese 24, Frosinone 24, Sassuolo 23, Salernitana 14.