Runjaic: "Non so ancora se Davis partirà titolare. La Fiorentina si è un po' ripresa, ma...

Redazione /
Kosta Runjaic

Alla vigilia del match contro la Fiorentina l'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato durante la conferenza stampa prepartita. Il tecnico dei bianconeri ha fatto delle considerazioni sulla stagione viola e ha rivelato alcune informazioni sulla formazione che scederà in campo domani.

Approccio e rientri

“Dovremo portare sul campo la giusta intensità- ha detto Runjaic -  Ci sono le basi per ottenere un buon risultato contro la Fiorentina e per migliorare nelle prossime settimane. Abbiamo bisogno di punti dopo tre sconfitte di fila e faremo di tutto per conquistarli. Zaniolo sta sempre meglio, perciò sono ottimista che potrà dare il proprio contributo. Davis è tornato ad allenarsi con la squadra, ha già ricominciato a prepararsi nella settimana scorsa ed è molto carico. Nel corso delle settimane è diventato sempre più importante per noi, uno dei nostri leader, non mi sbilancio sulla sua presenza da titolare, abbiamo provato diverse opzioni e sistemi, con e senza Davis”.

Il periodo della viola

Infine il tecnico avversario parla anche della strana stagione dei viola: “Ci sono punti in palio pesanti sia per noi che per la Fiorentina. Dalla gara d'andata i viola si un po' ripresi ma ancora lottano in fondo alla classifica e faranno di tutto per vincere”

