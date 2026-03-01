Runjaic: "Non so ancora se Davis partirà titolare. La Fiorentina si è un po' ripresa, ma...

Alla vigilia del match contro la Fiorentina l'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato durante la conferenza stampa prepartita. Il tecnico dei bianconeri ha fatto delle considerazioni sulla stagione viola e ha rivelato alcune informazioni sulla formazione che scederà in campo domani.

Approccio e rientri

“Dovremo portare sul campo la giusta intensità- ha detto Runjaic - Ci sono le basi per ottenere un buon risultato contro la Fiorentina e per migliorare nelle prossime settimane. Abbiamo bisogno di punti dopo tre sconfitte di fila e faremo di tutto per conquistarli. Zaniolo sta sempre meglio, perciò sono ottimista che potrà dare il proprio contributo. Davis è tornato ad allenarsi con la squadra, ha già ricominciato a prepararsi nella settimana scorsa ed è molto carico. Nel corso delle settimane è diventato sempre più importante per noi, uno dei nostri leader, non mi sbilancio sulla sua presenza da titolare, abbiamo provato diverse opzioni e sistemi, con e senza Davis”.

Il periodo della viola

Infine il tecnico avversario parla anche della strana stagione dei viola: “Ci sono punti in palio pesanti sia per noi che per la Fiorentina. Dalla gara d'andata i viola si un po' ripresi ma ancora lottano in fondo alla classifica e faranno di tutto per vincere”