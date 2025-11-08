Ah, ma allora si possono vedere anche gol in campionato? Con un grande secondo tempo il Parma ferma il Milan. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Finalmente gol e emozioni in questo sabato di Serie A dopo tre 0-0 arrivati nel pomeriggio. Al Tardini finisce 2-2 tra Parma e Milan in un match bello e intenso tra le due compagini.

La partita

Il Milan apre subito le danze con Saelemaekers al 12' e raddoppia su rigore al 25' con Leao. Prima parte di gara dominata in lungo e in largo dai rossoneri, che però si fanno infilare nel recupero da un super gol di Bernabè. Nel secondo tempo cambia tutto e il Parma esce con coraggio. E sfiora più volte il gol, che poi trova Del Prato per il 2-2. Nel finale tante emozioni e occasioni da una parte e dall'altra, ma finisce in pareggio. Il Parma va a +4 sulla Fiorentina. Il Milan sale momentaneamente in vetta con il Napoli.

La classifica di Serie A

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 22, Milan 22, Inter 21, Roma 21, Juventus 19, Bologna 18, Como 18, Udinese 15, Lazio 15, Cremonese 14, Torino 14, Atalanta 13, Sassuolo 13, Lecce 10, Cagliari 10, Pisa 9, Parma 8, Genoa 6, Verona 6, Fiorentina 4.