Zerbin: "La doppietta contro la Fiorentina? Ringrazio Mazzarri. Il Monza era nel mio destino"

All’interno dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è apparsa un’intervista all’esterno del Monza, ma di proprietà del Napoli, Alessio Zerbin. Il classe ’99, oltre che a raccontare i dettagli del suo trasferimento in prestito ai Brianzoli, ha spiegato l’importanza della doppietta contro la Fiorentina in Supercoppa. Questo un estratto delle sue parole:

“Era destino scritto nel destino che vestissi questa maglia: da piccolo ho fatto qualche provino qui prima delle giovanili dell’Inter. Poi ho esordito da titolare in A contro il Monza nella scorsa stagione col Napoli e in questa prima da titolare contro il Monza. La doppietta in Supercoppa contro la Fiorentina? Mazzarri mi ha dato grandi possibilità, io ho cercato di farmi conoscere da lui e mi ha tenuto in considerazione. Anche grazie a lui sono arrivato qui pronto".

Ha poi concluso spiegando le motivazioni dietro il suo trasferimento in Brianza:”Perché Monza? E’ l’occasione per giocare con più continuità e per dimostrare di essere da A. E’ la soluzione giusta. E poi… Galliani. Ho trovato un gruppo fantastico, mi son sentito parte dopo un’ora. La sera in cui sono andato a cena con Adriano Galliani dopo la firma è stata quasi la prima volta in cui mi sono sentito davvero un professionista. Avevo un po’ di timore reverenziale, mi ha fatto sentire a mio agio. La mia timidezza non è emersa".