Il retroscena: Il River Plate ha provato a chiedere un altro giocatore alla Fiorentina. Ma la risposta del club viola...

Mentre River Plate e Fiorentina stanno cercando di definire tutti i contorni dell'operazione relativa al ritorno in Argentina del difensore centrale, Lucas Martinez Quarta, emergono anche altri dettagli e retroscena. Lo stesso River ha provato a chiedere informazioni e l'apertura di una trattativa anche per Lucas Beltran.

Sempre nei piani di Gallardo

Per carità niente di nuovissimo sotto al sole, perché comunque il giocatore è sempre stato nella testa e nei piani di Marcelo Gallardo (l'allenatore della squadra biancorossa) e del River, ma il club di Buenos Aires ha chiesto anche se c'era la possibilità di poter trattare pure per lui.

Risposta negativa

Risposta però negativa in questo caso, anche perché Beltran, pur non essendo un titolare indiscusso nella Fiorentina di Palladino, sta entrando nelle rotazioni, è duttile ed è anche in condizioni molto migliori rispetto ad un Albert Gudmundsson che invece va ancora a rilento e non riesce ad incidere come da aspettative.