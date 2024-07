"Kean a Firenze? Buona fortuna Fiorentina. Per lui parlano chiaro le statistiche"

Questo pomeriggio il direttore di Calciomercato.com Gianni Visnadi, rispondendo ad una domanda dei tifosi durante Microfono Aperto su Radio Sportiva, è stato molto categorico nel giudicare il passaggio di Moise Kean dalla Juventus alla Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole:

“Kean a Firenze? Buona fortuna Fiorentina”

“L’unica cosa che mi viene da dire è un buona fortuna alla Fiorentina, oltre che al giocatore. Finora non ha dimostrato di poter fare la differenza in Serie A, ed onestamente non credo che inizi a farlo adesso. Sinceramente credo che i viola lo abbiano pagato un po’ tanto per quello che ha reso nelle ultime stagioni, soprattutto nell’ultima”.

“Nel caso di un attaccante le statistiche parlano sempre chiaro"

Ha anche aggiunto: “Quando si parla di attaccanti raramente le statistiche sbagliano, e Kean ha messo non è riuscito a segnare neanche un gol nell’ultima stagione. Il suo ultimo gol ufficiale risale ad Aprile 2023”.