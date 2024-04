Corriere dello Sport-Stadio: L'asso di coppe della Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Nico trasforma la Viola". Sommario: "Gonzalez ha segnato finora 10 gol decisivi i suoi lampi nella sfida con Gasperini. Grande attesa: corsa al biglietto".

Pagina 24

Ripreso il tema della prima: “Ritrovi Gonzalez Rinasce la Viola”. Sottotitolo: “Dagli infortuni ai rigori sbagliati, alla condizione che non arriva: Fiorentina a caccia del matador”.

Pagina 25

In taglio alto: “Viola, l’asso di coppe Italiano sa come si fa”. E inoltre: “Se vince la Coppa Italia (o la Conference) andrà in Europa League facendo scattare il rinnovo al 2025”. In taglio basso un'intervista: “Amoruso: Piegammo l’Atalanta e fu il delirio”.