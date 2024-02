Pomeriggio di Serie A che ha visto impegnate quattro squadre, fra cui una coinvolta nella corsa della Fiorentina. E, spoiler, è andata decisamente male… Il Bologna di Thiago Motta, infatti, ha distrutto il Lecce, che appena pochi giorni fa aveva battuto la Viola di Italiano, per 4-0, con le reti di Beukema, Odgaard e la doppietta di Orsolini. Con questa vittoria, i felsinei tornano davanti alla Fiorentina; a questo punto la partita di mercoledì diventa decisiva.

Nell'altra gara, invece, Monza e Verona si sono spartite la posta in gioco, in uno 0-0 che non smuove granché la classifica dei gialloblù, ancora inguaiati. Monza che sale a -7 dalla Fiorentina. A seguire la classifica aggiornata, con il balzo del Bologna:

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 60*, Juventus 53, Milan 49, Atalanta 39*, Bologna 39 *, Roma 38, Lazio 37 *, Fiorentina* 37, Napoli* 35, Torino* 33, Monza 30, Genoa 29, Lecce 24, Frosinone 23, Empoli 21, Sassuolo* 20, Udinese 19, Verona 19, Cagliari 18, Salernitana 13. (*= una partita da recuperare).