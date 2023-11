Intanto un ex attaccante della Fiorentina continua a segnare e si prende un posto nella classifica dei migliori bomber d'Europa

Un altra doppietta per Gabriele Gori, ex attaccante scuola Fiorentina, con la maglia dell'Avellino in Serie C. Dopo quella contro il Potenza, il giocatore italiano si è ripetuto contro Brindisi. Tra ottobre e novembre sono addirittura 7 le reti messe a segno in 8 partite, per una media di un centro ogni 63’. Un ritmo eccellente, che lo pone di diritto tra i migliori bomber d’Europa nei top-5 campionati professionistici.

Numeri alla mano, infatti, negli ultimi 45 giorni soltanto 3 calciatori hanno un tenuto un ritmo superiore dell’attaccante biancoverde, che – in 442’ disputati – nel periodo indicato ha esultato per 7 volte, una ogni 63’. Sul gradino più basso c’è Gerard Moreno (Villarreal, Liga), autore di 6 centri in 368’ (1 ogni 61’); al secondo posto siede Daishawn Redan, punta della Triestina (Serie C), con i suoi 6 gol in 360’ (1 ogni 60’). In cima alla lista, imprendibile, come spesso gli è capitato negli ultimi anni, Harry Kane, centravanti del Bayern Monaco (Bundesliga), che con 12 gol in 8 partite ha messo insieme una media di 1 rete ogni 58’. Lo scrive sportavellino.it