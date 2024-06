Fiocco azzurro in casa Nzola: ecco spiegato il motivo della mancata convocazione per la gara contro l'Atalanta

Lieta notizia per l'attaccante viola M'Bala Nzola, che non è stato convocato dal tecnico Vincenzo Italiano per l'ultima gara della stagione in programma a Bergamo contro l'Atalanta.

L'annuncio della Fiorentina

Come reso noto dai profili social della Fiorentina è infatti nato oggi Jeyden, il figlio primogenito del giocatore viola avuto insieme alla compagna Annabelle.

Il motivo della mancata convocazione

Ed ecco quindi spiegata l'assenza di Nzola per la gara di oggi in programma alle 18, il quale trascorrerà la giornata insieme alla famiglia e al piccolo nuovo arrivato Jeyden.