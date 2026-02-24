Un, dos, tres....e così la Fiorentina rimette fuori la testa

Uno, due…e tre! Per la prima volta dall'inizio della stagione, Moise Kean ha trovato una continuità realizzativa. Prima col Torino, poi col Como (su rigore) e ora contro il Pisa. E non è un caso che la Fiorentina in queste tre partite abbia fatto sette punti, anche se col rammarico di averne buttati via due in pieno recupero con i granata.

In una squadra che riesce finalmente a mettere la testa fuori dalla melma, c'è questo particolare non da poco dietro: i gol del suo bomber, che ovviamente non deve fermarsi qui.

“Moise fondamentale”

“Moise è un giocatore fondamentale per noi, ha fatto gol e ha fatto un grandissimo lavoro. Sappiamo tutti che grande attaccante sia”. Da Cher Ndour dopo la gara contro il Pisa, è arrivato l'ennesimo attestato di stima per lui da parte di uno dei componenti del gruppo.

Il cambio di look

Il tutto mentre lo stesso Kean ha provato un po' a scherzarci sopra: "Se i tre gol fatti in queste gare dipendono dal cambio di look? No, questo non c'entra (ride ndr), è soltanto grazie al gruppo che arrivano i risultati".