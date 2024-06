Biasin: "Beltran mi ha deluso tantissimo, poteva fare molto di più. Retegui? Il Genoa fa il prezzo che vuole"

Fabrizio Biasin, noto giornalista, è intervenuto a Radio Sportiva per parlare dell'attacco della Fiorentina: “La Fiorentina ha già tanti attaccanti, ha ancora Beltran che, secondo me, è stata una grandissima delusione. Può e poteva fare molto di più al suo primo anno in Italia, io ci credevo veramente tanto”.

“Palladino ha bisogno di un terminale”

“Adesso però la società deve trovare una punta, magari meno bella da vedere, ma capace di concretizzare il lavoro che Italiano non riusciva mai a finalizzare. Palladino avrà assoluto bisogno di un terminale”.

Retegui?

"Lo vedremo presto in campo all'Europeo, ma il Genoa - giustamente - ne fa il prezzo che vuole; staremo a vedere quali e se ci saranno mosse da parte del club viola. Ad ogni modo, lo reputerei un buon colpo per la Fiorentina".