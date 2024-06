Ora è ufficiale, la Fiorentina fa ricorso contro il Comune di Firenze. Adesso la palla passa alla giustizia

Il direttore generale del club di Commisso, Alessandro Ferrari, lo aveva annunciato in conferenza stampa. Ma adesso è realtà.

La Fiorentina ha fatto ricorso contro il Comune di Firenze

Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, è stato depositato oggi d'urgenza al Tribunale di Firenze il ricorso cautelare per la sospensione dei lavori sullo stadio Artemio Franchi.

Adesso "palla" alla giustizia

Adesso, il giudice civile avrà bisogno di qualche giorno di tempo per pronunciarsi in via ufficiale. Insomma, l'intricata vicenda sul restyling dello stadio della Fiorentina continua. E questa volta con un colpo di scena che può cambiare tutto.