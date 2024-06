FOTO - E dopo il successo per Bruxelles, Nardella si tinge i capelli... in onore della Fiorentina

Una promessa è una promessa. E l’ormai ex sindaco di Firenze, Dario Nardella, si è colorato i capelli di blu e viola . Aveva fatto un fioretto infatti nel venerdì precedente alle elezioni alla trasmissione ‘Un giorno da pecora’ su Radio Rai.

“Se vinco, mi tingo i capelli”

La vittoria alle europee è arrivata, con un pieno di voti che gli garantisce un seggio al Parlamento Europeo, in quella che sarà la sua nuova attività dopo i dieci anni come primo cittadino della città di Firenze.

I capelli sono stati colorati in diretta durante la trasmissione di condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. L’acconciatura è stata eseguita. fra l'altro, da uno degli assistenti di Antonio Pruno, il parrucchiere di Giorgia Meloni. Ma ciò che ci interessa qui è il colore scelto per festeggiare questo successo.

E Nardella si fece VIOLA per la Fiorentina

Nardella, infatti, oltre al blu dell'Unione Europea, aveva promesso che vi avrebbe unito anche il viola, in onore della squadra per cui fa il tifo, la Fiorentina. E a seguire vi proponiamo proprio il nuovo look dell'ex primo cittadino fiorentino: