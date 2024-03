Per dimenticare il brutto rovescio interno con la Roma, la Fiorentina Primavera riparte da Lecce e lo fa con il rientro in porta di Tognetti. In difesa occasione per Sadotti e Scuderi mentre l'attacco pesante lo guida Caprini, con Rubino alle sue spalle.

Tognetti; Biagetti, Baroncelli, Sadotti, Scuderi; Ievoli, Harder; Sene, Rubino, Fortini; Caprini.