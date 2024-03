A Lecce la Fiorentina Primavera non va oltre il pareggio e resta distante dai playoff. Non basta il gol di Rubino alla squadra di Galloppa

Lecce-Fiorentina 1-1 (4' Rubino, 29' Burnete)

FIORENTINA (1-4-2-3-1): Tognetti; Biagetti (C), Baroncelli, Sadotti, Scuderi (46' Balbo); Harder (70' Gudelevicius), Ievoli (90+1' Vitolo); Sene, Rubino, Fortini; Caprini

A disp. Leonardelli, Maggini, Vigiani, Presta, Vitolo, Balbo, Gudelevicius, Padilla Mendoza, Spaggiari, Denes

All. Daniele Galloppa

Finisce qui. Pareggio con pochissime occasioni quello tra Lecce e Fiorentina. Viola a 7 punti di distanza dai playoff, ma che tornano a fare punti dopo il pesante 1-6 casalingo contro la Roma. Lecce che si porta a +8 dall'ultimo posto

90+1' Nella Fiorentina è entrato Vitolo per Ievoli

90' 3 minuti di recupero

90' L'arbitro ammonisce Borbei e Balbo, venuti a confronto dopo che il Lecce ha perso tempo non permettendo alla Fiorentina di effettuare rapidamente una rimessa laterale. Due cartellini gialli piuttosto eccessivi quelli estratti dal direttore di gara nella circostanza

87' MCJANNET! Enorme occasione per il Lecce, l'irlandese spara fuori sulla sponda di Burnete calciando sul primo palo dall'altezza del dischetto del rigore. Dormita grossolana della difesa viola nell'occasione

86' Ievoli arriva in ritardo su Esposito e si prende l'ammonizione. Secondo giallo in casa Fiorentina dopo quello preso da Scuderi, sostituito però alla fine del primo tempo

83' Cambio Lecce: entra Agrimi, fuori il ceco Samek

81' SENE! Calcia benissimo Rubino ma Sene impatta malamente di testa, sbagliando il tempo dello stacco! Palla alta, ghiotta occasione non sfruttata dalla Fiorentina

80' Pregevole iniziativa di capitan Biagetti che salta nettamente Daka e subisce poi il fallo dell'albanese. Ammonito Daka e punizione interessante per la Fiorentina

79' Incredibile chance fallita dal Lecce, con Russo ed Esposito che si ostacolano a vicenda a pochi passi dalla porta di Tognetti, sull'ennesima battuta arrotata e pericolosissima di Yilmaz. Brivido enorme per la Fiorentina

78' Biagetti interviene in ritardo su Daka e ci sarà un'altra punizione insidiosa per il Lecce, della quale si incaricherà ancora il turco Yilmaz

75' Esce Winkelmann, entra Casciano. Primi cambi per il Lecce di Coppitelli, fuori anche Addo, dentro lo svedese Davis

72' BURNETE! Corner di Yilmaz, colpo di testa del capitano del Lecce e risposta di Tognetti! Rischia la Fiorentina ma risponde presente il suo portiere

72' Balbo si fa sorprendere dal pressing vigoroso di Winkelmann ma è poi abile a chiudere in scivolata sul tedesco. Angolo per il Lecce

70' Fuori Harder, dentro Gudelevicius. Secondo cambio in casa Fiorentina

68' Contropiede leccese con Daka che punta Biagetti, bravo a contenerlo, prima di andare al tiro senza però spaventare Tognetti che blocca la centrale conclusione dell'attaccante albanese

67' Biagetti trova una traccia perfetta per Sene che però sbaglia completamente tempo e misura dello scarico per l'accorrente Rubino, fallendo una ghiottissima opportunità

65' Espulso un membro dello staff del Lecce, gioco interrotto. Decisione dell'arbitro arrivata dopo le proteste del componente della panchina pugliese

62' Serpentina di Baroncelli che poi scarica di tacco per Harder: mancino sballato però del centrocampista viola, palla che finisce in orbita

58' Batte bene Rubino e Borbei è coraggioso nell'uscita col pugno, quindi Balbo è reattivo in anticipo su Yilmaz e chiude la possibile ripartenza salentina

57' Finte e accelerazione, poi cross basso: Caprini si mette in proprio dalla destra ottenendo un altro corner. Rubino pronto a calciare

55' Bell'anticipo di Biagetti che poi parte palla al piede e crossa al centro, Russo di testa chiude in corner e Fiorentina che guadagna un'occasione dalla bandierina

52' Libera bene la difesa viola che poi parte pure in contropiede, troppo lungo il suggerimento in verticale di Harder verso Sene: esce Borbei e abbranca il pallone in presa bassa

52' Molto ingenuo Sadotti, saltato secco dall'irlandese McJannet e costretto a spendere il fallo. Piazzato pericoloso per il Lecce, affidato ancora al mancino di Yilmaz

50' RUBINO! Non sfrutta bene una bella opportunità il fantasista gigliato, che calcia male di controbalzo col sinistro. Sene aveva lavorato in maniera efficace spalle alla porta sulla rimessa laterale di Biagetti e messo al centro un pallone insidioso, non sfruttato però a dovere da Rubino

48' Ripresa iniziata a ritmo piuttosto sonnacchioso con le due squadre abbastanza guardinghe. Il primo brivido arriva con Borbei che indugia un po' troppo sulla pressione di Sene e finisce per colpire il giocatore viola sul rinvio: pallone che però termina sul fondo

46' Subito un cambio per la formazione viola: Galloppa inserisce Balbo per Scuderi

46' Inizia la ripresa! FORZA VIOLA!

Fine primo tempo

45' 1 minuto di recupero

43' SENE! Palla geniale di Rubino per Sene che vince la lotta di fisico e velocità con Addo ma non riesce a calciare bene col sinistro verso la porta di Borbei, il portiere romeno respinge in qualche modo il tiro sporco del calciatore viola

41' Il tedesco Winkelmann si ritaglia una mattonella per andare al tiro dai 20 metri ma strozza troppo la conclusione col destro, pallone fuori e nessun problema per Tognetti

40' Decisivo Scuderi che legge bene la situazione e chiude Daka, ritrovatosi quasi a porta vuota dopo un'uscita ballerina e poco convinta di Tognetti, reo di aver lisciato completamente il pallone

37' Proteste veementi di Burnete dopo un fallo fischiatogli ai danni di Baroncelli, l'arbitro ferma il gioco e redarguisce il capitano leccese che ha rischiato il giallo nell'occasione

34' Pessima uscita di Esposito che perde un pallone sanguinoso, non ne approfitta però la Fiorentina con Sene che cerca di tagliare il campo prendendo un po' in contropiede Fortini, costretto a perdere un tempo di gioco aprendo per Biagetti, il cui cross è mal calibrato e viene allontanato dalla difesa leccese

31' Subisce un netto fallo Biagetti ma il direttore di gara fa proseguire, Sene poi resiste a due avversari e apre per Rubino che indugia troppo prima di aprire per Fortini, permettendo alla difesa avversaria di uscire e rubare palla

29' GOL DEL LECCE. Segna Burnete che incorna in rete un gran cross direttamente da calcio di punizione di Yilmaz. Baroncelli viene sovrastato dall'attaccante romeno ma a fare la differenza è la battuta velenosissima del piazzato da parte di Yilmaz. Pareggio dei padroni di casa, 1-1

27' Traversone insidioso di Yilmaz, sponda di Burnete al centro, liscio di Scuderi e McJannet scarica per Daka il cui tiro viene deviato in calcio d'angolo. Dagli sviluppi del corner però esce un nulla di fatto la squadra di Galloppa può nuovamente impostare dal basso

26' Scuderi si fa buggerare dall'albanese Daka che lo supera con irrisoria facilità, fallo netto del terzino viola che viene inevitabilmente ammonito. Punizione interessante per il Lecce

25' Pestone ricevuto da Sene che accusa un po' il colpo dopo un contrasto con l'olandese Addo. La punta africana della Fiorentina però poi si rialza e il gioco può proseguire regolarmente

22' Colpo abbastanza duro quello rifilato dall'italo-tedesco Esposito a Caprini, che rimane dolorante a terra. La punta viola riesce poi a rialzarsi e riprendere normalmente la gara

20' Pallone insidioso messo al centro da Yilmaz ma non arrivano Esposito e Burnete, si alza anche la bandierina del guardialinee e la Fiorentina può ripartire

19' L'arbitro ravvisa un fallo di Rubino sul turco Yilmaz e ci sarà un piazzato per il Lecce ai 25 metri dalla porta di Tognetti. Occasione per far salire i saltatori per la squadra di mister Coppitelli

16' BURNETE! Tiraccio col sinistro della punta romena da fuori, deviazione di Baroncelli che spiazza Tognetti ma esce di un soffio. Angolo per il Lecce

14' Tenta spesso di andare in profondità la Fiorentina, in questa circostanza è Ievoli che prova l'imbucata per Sene, uscita con i piedi di Borbei che anticipa l'attaccante viola

11' Controlla male sul lungo lancio di Biagetti, dopo che i due centrali difensivi del Lecce erano stati tutt'altro che puntuali all'appuntamento col pallone. Chance importante mal gestita dal numero 9 gigliato

10' Fiorentina ancora pericolosissima! Addo anticipa in maniera decisiva Sene sul cross di Fortini, dopo che il portiere Borbei era stato costretto ad uscire di testa in anticipo proprio sull'attaccante senegalese in occasione di un lancio lungo

9' CAPRINI! Colpo di testa della punta viola che si libera sul primo sul calcio d'angolo battuto da Rubino, pallone insidioso che termina sulla parte alta della rete spaventando Borbei

9' Iniziativa personale di Rubino che supera un paio di avversari sulla sinistra e poi cerca il cross, pallone deviato in corner

6' Lecce che ora prova ad alzare la pressione per reagire al quasi immediato vantaggio della Fiorentina. I giallorossi pugliesi si trovano attualmente a +7 dall'ultimo posto del Frosinone

4' GOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAA! RUBINO! Sfonda a sinistra Fortini dopo una bella verticalizzazione di Sadotti e la sponda di Caprini, pallone basso a centro area dell'esterno viola, respinta corta della difesa leccese e sinistro incrociato vincente di Rubino che batte Borbei! 0-1!

2' Da segnalare il rientro a disposizione di Francesco Presta, reduce dall'infortunio al crociato. Bentornato Francesco!

1'Partiti! FORZA VIOLA!

L'anno scorso fu finale del campionato e scontro perenne al vertice: quest'anno invece per Lecce e Fiorentina il profilo a livello di Primavera è un po' più basso e lo scontro di oggi vale più per la zona centrale della classifica, con qualche sogno play-off ancora vivo per i viola di Galloppa.

Appuntamento alle 11 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro con spazio anche alle parole dei protagonisti.