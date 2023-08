Malusci: "Castrovilli è un giocatore di qualità, io l'avrei tenuto. Ecco cosa serve a Italiano per migliorare il reparto difensivo"

Chiamato in causa durante il Pentasport di Radio Bruno Alberto Malusci, ex difensore viola, è intervenuto riguardo la cessione di Gaetano Castrovilli da parte della Fiorentina: “Per me Castrovilli è un giocatore di qualità, merce rara oggi. Ovviamente però il tutto dipende da quello che vuole fare la Fiorentina. Per costruire a lungo termine ti devi affidare ai giovani e farli crescere, come con Milenkovic, ma la società non ha avuto questa linea negli ultimi anni. Da esterno, non sapendo le motivazioni, io l'avrei tenuto: malgrado i problemi fisici ha sempre fatto molto bene. Poteva dare ancora molto e diventare un punto fermo per Firenze e la Fiorentina. A me dispiace.”

Malusci ha poi concluso commentando la situazione difensiva dei viola: “Mina è un giocatore fisicamente importante. Avrà però bisogno di giocare e trovare la condizione per rilanciarsi: è forte, ma ha avuto delle annate particolari e dovrà trovare subito la quadra. Personalmente acquisterei anche un difensore centrale mancino. Sarebbe utile per ripartire dal basso. Il difensore centrale sinistro lo si interpreta meglio con il piede naturale nella giusta posizione. Al gioco di Italiano gioverebbe molto.”