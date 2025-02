Non solo Bradaric squalificato: l'Hellas Verona rischia di dover fare a meno di altri due giocatori contro la Fiorentina

Il Giudice Sportivo ha confermato la squalifica di Bradaric, terzino sinistro dell'Hellas Verona che non ci sarà contro la Fiorentina per il quinto giallo stagionale ricevuto contro il Milan.

In casa gialloblù non ci sarà nemmeno Serdar, fuori per l'infortunio subito contro il Monza. In dubbio invece Lazovic, che sta cercando di recuperare da una pubalgia che lo sta limitando negli ultimi giorni. Da capire se ci sarà o meno. Lo scrive il Corriere di Verona.