Valcareggi: "Kean deve giocare, punto e basta. Un controsenso stupido, ma la Fiorentina arriverà in finale"

Furio Valcareggi, procuratore ed esperto di calcio, ha parlato a Lady Radio il giorno dopo di Betis-Fiorentina, gara dove Kean non è partito dall'inizio nonostante il risultato sfavorevole: “A mente fredda, dico che la Fiorentina può passare il turno, anche ai rigori, ma credo che dopo la gara di ieri sera si può arrivare in finale. Betis club esigente, stadio caldo ma secondo me la Viola passerà la semifinale: soffrire nel calcio serve a fare meglio”.

Su Kean

“Sulla formazione di Palladino, dico che se Kean non gioca… non può fare gol. Non ho capito perché sia stato messo all'intervallo - un controsenso stupido: se era in grado di giocare, poteva farlo dall'inizio. Il rispetto per i compagni di cui ha parlato Palladino sarebbe quello di vincere; non sta in piedi il fatto di non farlo partire dall'inizio solo perché aveva pochi allenamenti nelle gambe. Kean è un attaccante che si crea i gol da solo, deve giocare sempre: uno come lui non dovrebbe nemmeno leggere la formazione nello spogliatoio, sa di doverci essere sempre e basta. Palladino magari aveva visto qualcosa che noi non vediamo, ma io non l'avrei mai estromesso Kean".