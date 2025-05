VIDEO - Benito Villamarín una bolgia? A tratti. I 1200 tifosi della Fiorentina si sono fatti sentire eccome tra i 60mila spagnoli

L'atmosfera che c'era ieri sera al Benito Villamarín è statao elogiata da tutti i giocatori in campo, sia del Real Betis che della Fiorentina. I 60mila tifosi biancoverdi, in un impianto bellissimo, hanno spinto la squadra sivigliana al successo anche grazie al loro supporto, a tratti assordante dopo i due gol realizzati.

Una bolgia che però è stata tale solo per alcuni tratti di partita, visto che i 1200 tifosi della Fiorentina giunti in Spagna da Firenze si sono fatti sentire eccome. I cori viola si sono sentiti distintamente anche dalle immagini in tv, ma un video che circola sui social mostra come l'effetto all'interno dello stadio sia stato molto più impattante.