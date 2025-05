Ezzalzouli: "Il mio gol? Mi sono spaventato un bel po'. Abbiamo fatto una gran partita, le sensazioni sono buone in vista del ritorno"

L'ala marocchina Abde Ezzalzouli ha rilasciato un'intervista all'emittente spagnola Movistar nel post partita di Betis-Fiorentina.

In vista del ritorno

“Le sensazioni sono buone per il ritorno. Peccato per il gol subito, ma abbiamo fatto una grande partita - ha dichiarato l'autore del primo gol degli spagnoli - La Fiorentina non ha avuto molte occasioni, ma hanno sfruttato una delle poche per riaprire la sfida”.

Le proteste degli spagnoli

Ezzalzouli prosegue commentando il “rigore” non dato dopo il contatto fra Folorunsho e Lo Celso: "Non posso giudicare l'operato dell'arbitro, non faccio questo lavoro. Se lui ha deciso così, va rispettato”.

Il giallo del gol

Infine l'ala del Betis ha commentato il suo gol, convalidato dopo una lunga verifica al Var: “Quando ho visto il pallone dentro, non ho avuto dubbi, sapevo che era gol - anche se sollecitato dai giornalisti ha rivelato - La verità? Mi sono spaventato un bel po’”, ha ammesso.